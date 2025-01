Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Oldenburg: Brandanschlag auf Synagoge in Oldenburg; Erfolg nach Fahndungsaufruf bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst"

Oldenburg (ots)

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Oldenburg können nach der Ausstrahlung eines Fahndungsaufrufes in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" einen Erfolg in den Ermittlungen wegen des Brandanschlags auf die Synagoge in Oldenburg am 05.04.2024 verzeichnen.

Im Anschluss an die Sendung gingen bei der Polizei mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Diese wurden durch die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler sorgfältig geprüft und ausgewertet. Im Rahmen dieser Überprüfungen führte eine vielversprechende Spur zu einem 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Vechta.

Durch weitere Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann, sodass er heute in den Mittagsstunden von Polizeikräften in der Stadt Vechta lokalisiert und vorläufig festgenommen werden konnte. Die Festnahme verlief ohne Zwischenfälle.

Der Beschuldigte befindet sich seitdem im Polizeigewahrsam. In einer ersten Vernehmung durch die Polizei räumte er die Tat ein. Die Ermittler durchsuchten zudem zeitgleich aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Oldenburg die Wohnung des Mannes.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beim Amtsgericht Oldenburg - Haftrichter/-in - wegen Fluchtgefahrs gestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell