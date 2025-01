POL-OL: Geschwindigkeitsmessung der Autobahnpolizei im Baustellenbereich der A 28

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23.01.2025 auf 24.01.2025) kam es in Oldenburg zu mehreren Aufbrüchen von Autos. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Lerigauweg sowie im Brahmkamp wurden jeweils ein Loch in die Seitenwand eines geparkten Transporters geschnitten. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern in beiden Fällen nicht, Diebesgut zu erlangen. Der ...

