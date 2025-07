LPI-NDH: Flammenschein löst Einsatz aus

Nordhausen (ots) - Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer kollidierte in der Neustadtstraße in der Zeit zwischen Samstag 12 Uhr und Sonntag 20 Uhr mit einem parkenden Volkswagen des Modells Bora. Der rote VW nahm hierbei unter anderem Schaden am Außenspiegel der Beifahrerseite, welcher mit mehreren hundert beziffert wurde. Hinweise zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer ...

