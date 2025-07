LPI-NDH: Schrotthandel von Einbrechern heimgesucht

Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 18.30 Uhr in der Florian-Geyer-Siedlung gewaltsam in Vereinsräume ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. aus den Räumen entwendeten die Täter Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Mit dem Beutegut entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeistation Artern suchten und sicherten ...

