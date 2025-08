POL-OL: Zeugen zu zwei versuchten Geschäftseinbrüchen gesucht

Oldenburg (ots) - Zwei unbekannte männliche Täter überfielen am Freitagabend einen Kiosk in der Oldenburger Friesenstraße. Sie erbeuteten Bargeld und einen Kasseneinsatz. Die Polizei sucht Zeugen. Am 25. Juli betraten kurz vor 20 Uhr zwei maskierte Männer einen Kiosk an der Friesenstraße. Unter Vorhalten eines Messers bedrohten sie die Angestellte und erlangten Bargeld sowie einen Kasseneinsatz. Mit diesem ...

mehr