Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Raubüberfall auf Kiosk

Oldenburg (ots)

Zwei unbekannte männliche Täter überfielen am Freitagabend einen Kiosk in der Oldenburger Friesenstraße. Sie erbeuteten Bargeld und einen Kasseneinsatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 25. Juli betraten kurz vor 20 Uhr zwei maskierte Männer einen Kiosk an der Friesenstraße. Unter Vorhalten eines Messers bedrohten sie die Angestellte und erlangten Bargeld sowie einen Kasseneinsatz. Mit diesem flüchteten sie in Richtung der Ehnernstraße in stadtauswärtige Richtung.

Beide Täter werden auf etwa 20 - 30 Jahre und eine Größe von 170 - 180 cm bei eher schlanker Gestalt geschätzt. Der erste Täter war mit einer Skimaske und einem schwarzen Sweatshirt bekleidet. Auffällig waren eine graue Hose und weiße Sneaker. Der zweite Täter war komplett schwarz gekleidet und trug eine Wollmaske ohne Sehschlitze.

Die Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere entsprechende Personen oder Personen mit einem Kasseneinsatz, sich unter der Telefonnummer 0441-790-4115 zu melden.

(+886140)

