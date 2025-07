Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Falschfahrer auf A 29 umfährt baustellenbedingte Sperrung bei Huntebrücke - Fahrzeugführer Dank Zeugen gestellt+++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 26.07.25, meldete ein Zeuge gegen 21:40 Uhr über Notruf einen Falschfahrer, der ihm auf der A 29 Richtung Osnabrück bei Oldenburg-Ohmstede im einspurigen Baustellenbereich vor der Huntebrücke entgegenkam. Der Falschfahrer wendete daraufhin seinen Pkw und setzte seine Fahrt - nun korrekt und vor dem Zeugen wegfahrend - weiter Richtung Osnabrück und nachfolgend auf der A 28 Richtung Bremen fort. Da der Zeuge den Falschfahrer nicht mehr aus den Augen ließ, konnte die Polizei zielgenau herangeführt werden und den 45jährigen Fahrzeugführer kontrollieren.

Dieser war mit seinen weiteren vier Insassen in Oldenburg gewesen und hatte die Heimfahrt antreten wollen. An der Anschlussstelle Donnerschwee hatte er die Auffahrt auf die L 865 Richtung A 29 verpasst und war dort bereits als Falschfahrer aufgefahren. Im weiteren Verlauf ist die Auffahrt zur A 29 Richtung Osnabrück derzeit baustellenbedingt wegen der Erneuerung der Huntebrücke gesperrt. Diese Sperrung ignorierte der Fahrer ebenfalls, fuhr in die Ausfahrt der A 29 Anschlussstelle Ohmstede ein und somit in falscher Richtung dem Zeugen entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zum Glück niemand konkret gefährdet.

Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Er dürfte mindestens einen Monat zwangsweise zum Fußgänger werden.

Zeugen seiner Falschfahrt werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter Tel. 04402-9330 in Verbindung zu setzen.

