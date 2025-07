Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz++

Oldenburg (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz++

Am Freitagnachmittag fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung um 15.50 Uhr ein verdächtiger Pkw Daihatsu im Kiebitzweg auf. Der Fahrzeugführer des Daihatsu erblickt den Funkstreifenwagen und hält seinen Pkw sofort an. Drei Personen steigen aus und flüchten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Es wird festgestellt, dass an dem Auto falsche Kennzeichen befestigt sind und der Pkw nicht zugelassen ist. An der Fahndung nach den flüchtigen Personen beteiligen sich nicht nur drei Funkstreifenwagen, sondern auch Anwohner. Mit ihrer Unterstützung ist es möglich, dass zwei der flüchtigen Personen im Nahbereich gestellt werden. Die Personalien des weiterhin flüchtigen Fahrzeugführers werden in Erfahrung gebracht. Der Fahrzeugführer, ein 18 Jahre alter Oldenburger, meldet sich gegen 17.00 Uhr bei der Polizei. Er will sich selbst anzeigen und lässt sich zur Tat ein. Bei der Überprüfung seiner Person wird festgestellt, dass er nicht im besitz einer Fahrerlaubnis ist.

- 885427 -

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell