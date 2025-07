Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfallflucht auf A 28 bei Oldenburg-Haarentor - Zeugen gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am Freitagmorgen des 25.07.25 gegen 07:15 Uhr kam es auf der A 28 Richtung Leer in der Ausfahrtkurve der Anschlussstelle Oldenburg-Haarentor zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei geriet in der Rechtskurve ein bislang unbekanntes Fahrzeug nach links in die Berme ab und überfuhr mehrere Leitpfosten, welche zum Teil auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Aufgrund der Unfallspuren könnte das Fahrzeug auch in den auffahrenden Gegenverkehr geraten sein. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass sich um die Unfallfolgen gekümmert wurde. Die Leitpfosten blieben auf der Fahrbahn zurück, so dass mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe: Wer Hinweise zum Unfallhergang, dem Fahrzeug oder den Insassen geben kann, melde sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter Tel. 04402-9330.

