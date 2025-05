POL-GT: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Sonntag (17.05., 13.30 Uhr - 18.05., 08.15 Uhr) in ein Autohaus an der Gneisenaustraße eingebrochen. Nachdem eine Eingangstür aufgehebelt wurde, gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Nach Angaben des Verantwortlichen wurde nichts gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hatte in ...

mehr