POL-OL: +++Steinwürfe von Autobahnbrücke über A 29 + ein Fahrzeug beschädigt + Tatverdächtige Jugendliche gefasst+++

Oldenburg (ots) - Am Freitagmorgen des 25.07.25 gegen 07:15 Uhr kam es auf der A 28 Richtung Leer in der Ausfahrtkurve der Anschlussstelle Oldenburg-Haarentor zu einem Verkehrsunfall. Hierbei geriet in der Rechtskurve ein bislang unbekanntes Fahrzeug nach links in die Berme ab und überfuhr mehrere Leitpfosten, welche zum Teil auf die Fahrbahn geschleudert wurden. ...

