Am gestrigen Samstag, den 26.07.2025, kam es gegen 00:45 Uhr am Rande des "Festes der 1000 Laternen" in Apen, OT Augustfehn, zu einem schweren Verkehrsunfall, als auf der Stahlwerkstraße ein Fußgänger zwischen wartenden Pkw hervortrat und dabei von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst wurde.

Der 24jährige aus dem LK Leer prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw der 59jährigen Ammerländerin und wurde dabei schwer verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zur Klärung einer alkoholbedingten Beeinflussung, die zum Unfallgeschehen beigetragen haben könnte, wurde bei beiden Beteiligten eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei appelliert aus diesem Anlass an alle Verkehrsteilnehmer, im unmittelbaren Nahbereich zu Veranstaltungen die Verkehrssituation genau zu beobachten und aufeinander zu achten. Gerade zur Nachtzeit sind gefährliche Situationen nicht auszuschließen. Reduzieren Sie als Fahrzeugführer daher bitte Ihre Geschwindigkeit.

