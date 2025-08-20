Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrer zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Recklinghausen (ots)

Kleine Ursache, große Auswirkungen.

Einem Streifenteam der Recklinghäuser Polizei fiel auf der Westfalenstraße am frühen Mittwochmorgen (00:30 Uhr) ein Rollerfahrer mit defekter Beleuchtung auf. Auf der Richardstraße versuchten die Beamten den Rollerfahrer anzuhalten, der gab aber Gas.

Laut Tacho des Streifenwagens fuhr der Roller dabei zeitweise deutlich schneller, als die erlaubten 45 km/h.

Letztendlich konnte der Fahrer, ein 15-Jähriger aus Recklinghausen, im Bereich der Wanner Straße angetroffen und kontrolliert werden. Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem besteht das Verdacht, dass das Fahrzeug so verändert wurde, dass es schneller fährt, als erlaubt. Die Polizei stellte den Roller sicher.

Den jungen Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell