Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Polizei bittet nach Auto-Diebstahl um Hinweise
Recklinghausen (ots)
Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nach ein Auto gestohlen.
Der graue Toyota Landcruiser (Baujahr 2022) stand im Tatzeitraum (21:00 Uhr -06:00 Uhr) im Stadtteil Holsterhausen am Straßenrand der Friedensstraße. An dem Fahrzeug ist ein Kennzeichen aus Bitburg (BIT) angebracht.
Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.
