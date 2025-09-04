PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei bittet nach Auto-Diebstahl um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nach ein Auto gestohlen.

Der graue Toyota Landcruiser (Baujahr 2022) stand im Tatzeitraum (21:00 Uhr -06:00 Uhr) im Stadtteil Holsterhausen am Straßenrand der Friedensstraße. An dem Fahrzeug ist ein Kennzeichen aus Bitburg (BIT) angebracht.

Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

