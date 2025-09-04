PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Gute Zusammenarbeit als Fundament einer konsequenten und zukunftsorientierten Strafverfolgung

Recklinghausen (ots)

Um die gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Staatsanwaltschaften weiterhin zu pflegen und zu intensivieren, traf sich Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen mit Claudia Hurek (Leitende Oberstaatsanwältin StA Bochum), Henning Wilke (Leitender Oberstaatsanwalt StA Essen) und Christian Petlalski (Leitender Oberstaatsanwalt StA Dortmund) zu der jährlichen Sicherheitskonferenz im Präsidium.

Seit Jahren stärken diese Treffen die Zusammenarbeit und die Beziehungen zwischen unseren Behörden.

In der diesjährigen Konferenz tauschten sich die Teilnehmenden unter anderem intensiv über die Umsetzungsstände der elektronischen Akte in Strafsachen aus. Der Weg zum papierlosen Büro hat viele Vorteile: die schnellere Bearbeitung von Anliegen und die Chance für Bürgerinnen und Bürger, Dokumente digital einzureichen. Darüber hinaus werden Ressourcen gespart und die Digitalisierung leistet einen Beitrag zum Umweltschutz. Auch die Durchführung des beschleunigten Verfahrens wurde thematisiert. Das beschleunigte Verfahren ist ein strafprozessualer Verfahrenstyp, der unter bestimmten Voraussetzungen eine schnellere Abwicklung von Strafverfahren ermöglicht. Von dieser Möglichkeit werde künftig gemeinsam noch intensiver Gebrauch gemacht, um in Zusammenarbeit bestimmten Kriminalitätsphänomenen und einfachen kriminalistischen Sachverhalten konsequent und erfolgreich zu begegnen. Für alle Beteiligten stand fest, dass nur durch eine enge und abgestimmte Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft die Herausforderungen einer digitalen Zukunft gemeistert werden können.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

