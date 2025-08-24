Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannte entfernen Gullydeckel

Münchweiler an der Rodalb (ots)

In der vergangenen Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Gullydeckel in den Straßen "Im Hinterfeld", Markgrafen-, Bogen- und Römerstraße in Münchweiler an der Rodalb herausgenommen. Beamte versetzten sie wieder in ihren Ursprungszustand. Zu Beschädigungen kam es nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Verkehrsteilnehmer, die durch diesen Umstand gefährdet wurden, und Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell