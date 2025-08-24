Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gasthausschild beschädigt und dann geflüchtet

Trulben OT Hochstellerhof (ots)

Im Zeitraum des 22.08.2025, 09:30 Uhr bis 19:00 Uhr, wurde ein Gasthausschild in der Pirmasenser Straße in Trulben OT Hochstellerhof vermutlich durch einen LKW beim Vorbeifahren beschädigt. Das Schild war in einer Höhe von 3,5 Meter an einer Hauswand angebracht. Der Schaden an der Hauswand wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

