Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau und Kind angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau und ihr Sohn sind am Mittwochmorgen in der Barbarossastraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 32-Jährige wollte mit ihren zwei Kindern die Straße am Zebrastreifen überqueren. Der Fahrer eines Honda CRV wollte zur gleichen Zeit von der Eisenbahnstraße in die Barbarossastraße abbiegen und achtete nicht auf die querenden Personen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau und ihr siebenjähriger Sohn stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden deshalb vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die zweijährige Tochter wurde nicht verletzt. Der Autofahrer gab an, die Fußgänger nicht gesehen zu haben. Auf den Mann kommt nun voraussichtlich ein Bußgeld in Höhe von 170 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu. Er muss außerdem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechnen. |elz

