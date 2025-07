Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots)

Um zu verhindern, dass sie in alkoholisiertem Zustand am Straßenverkehr teilnehmen, hat die Polizei bei mehreren Personen Maßnahmen ergriffen. In der Nacht zu Donnerstag kontrollierten die Beamten in der Bahnhofstraße einen Mann, der in seinem geparkten Auto saß. Der 35-Jährige räumte ein, im Laufe des Tages "ein Bier getrunken" zu haben. Das Atemtestgerät bescheinigte ihm allerdings einen Pegel von 0,51 Promille. Deshalb wurden die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt; der Pkw musste stehen bleiben. Der Mann kann die Schlüssel bei der Polizei abholen, wenn er wieder nüchtern ist.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch war eine Streife in der Pariser Straße auf ein Pärchen aufmerksam geworden, das sich auf einem Tankstellen-Gelände aufhielt. Der Grund: Beide hatten ein Fahrrad bei sich und hielten ein Bier in der Hand.

Von den Beamten angesprochen, gab die 38-jährige Frau an, mit dem Rad nach Hause fahren zu wollen. Ihr wurde deshalb ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser zeigte einen Wert von 0,5 Promille an. Weil der Pegel bei der Frau bereits zu Unsicherheiten und einer verwaschenen Aussprache führte, wurde ihr die Fahrt mit dem Fahrrad untersagt. Die 38-Jährige versprach, ihren Drahtesel nach Hause zu schieben.

Bei dem 45-jährigen Mann ergab der Atemtest ein Ergebnis von 0,79 Promille. Auch ihm war die Alkoholisierung anzumerken. Deshalb wurde ihm ebenfalls die weitere Fahrt untersagt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell