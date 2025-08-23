PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorradfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis begeht Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am späten Freitagabend befuhr ein Motorradfahrer die Bergstraße in Pirmasens und bog in die Schäferstraße ab. Ein vorfahrtsberechtigter Autofahrer musste im Kreuzungsbereich stark ausweichen, um einen Zusammenprall zu verhindern. Der Zweiradfahrer stürzte bei seinem Ausweichmanöver selbst zu Boden. Kurz darauf floh er vom Unfallort. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnte ein 42-jähriger Mann aus Pirmasens inklusive seines Motorrads an seiner Wohnadresse als der Verursacher ermittelt werden. Die Beamten stellten bei ihm eine erhebliche Alkoholkonzentration fest und fanden heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis für sein Gefährt besaß. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu, der Sachschaden an seinem Fahrzeug beträgt ca. 2.000EUR. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, nun muss er mit der Entziehung seines Führerscheins rechnen. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

