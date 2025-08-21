PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dachstuhlbrand - Kriminalpolizei ermittelt

  • Bild-Infos
  • Download

Pirmasens (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste, wurden am Donnerstagmorgen (21.08.2025) in die Maler-Bürkel-Straße zu einem Wohnhausbrand gerufen. Kurz nach 7 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Insgesamt vier Gebäude in dem Straßenzug mussten aufgrund des Brandes und der Rauchentwicklung vollständig evakuiert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen die Flammen in einer Dachgeschosswohnung des Reihenmittelhauses aus. Hausbewohner wurden nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht verletzt. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

