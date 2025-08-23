Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnhausbrand

Pirmasens (ots)

Am heutigen Samstag, 23. August 2025 gegen 16:00 Uhr, meldeten Anwohner Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Königstraße in Pirmasens. Die Feuerwehr der Stadt Pirmasens war mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand im Dachgeschoß zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt. Eine exakte Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

