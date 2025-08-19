Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Betrüger an Bundespolizei überstellt

Weil am Rhein (ots)

Ein mit europäischem Haftbefehl gesuchter Mann ist von den Schweizer Behörden an die Bundespolizei überstellt worden. Nachdem er abtauchte, erfolgte die Fahndung auch europaweit. Jetzt sitzt der 43-Jährige in Untersuchungshaft.

Wegen des Vorwurfs, vor zwei Jahren mehrfachen Betrug begangen zu haben, suchten die deutschen Justizbehörden europaweit nach dem italienischen Staatsangehörigen. In der Schweiz konnte der Gesuchte kürzlich festgenommen werden. Am Montag, dem 18. August 2025 erfolgte die Überstellung am Autobahnübergang Weil am Rhein. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und führte ihn einem Haftrichter vor. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

