Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einhandmesser durch Bundespolizei sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein 24-Jähriger führte in seinem Fahrzeug bei der Einreise nach Deutschland ein Messer mit sich, welches dem Führungsverbot unterliegt. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Am Montagabend (18.08.2025) geriet der französische Staatsangehörige mit seinem Fahrzeug am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Durchsicht des Fahrzeuges fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Mitführen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung.

