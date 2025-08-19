PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einhandmesser durch Bundespolizei sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein 24-Jähriger führte in seinem Fahrzeug bei der Einreise nach Deutschland ein Messer mit sich, welches dem Führungsverbot unterliegt. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Am Montagabend (18.08.2025) geriet der französische Staatsangehörige mit seinem Fahrzeug am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Durchsicht des Fahrzeuges fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Mitführen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:05

    BPOLI-WEIL: Mit 20 Fahndungseinträgen Gesuchter durch Bundespolizei festgenommen

    Weil am Rhein (ots) - Ein wegen Diebstahls verurteilter und mit mehreren Haftbefehlen gesuchter Mann ist in Weil am Rhein festgenommen worden. Er verbüßt nun eine mehrmonatige Haftstrafe. Am frühen Samstagmorgen (16.08.2025) geriet der georgische Staatsangehörige, in Weil am Rhein - Friedlingen, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung des 35- ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:33

    BPOLI-WEIL: Einreiseverbot an der französischen Grenze durchgesetzt

    Neuenburg am Rhein (ots) - Ein 34-Jähriger versuchte trotz Einreisesperre nach Deutschland einzureisen und scheiterte. Die Bundespolizei wies ihn nach Frankreich zurück. Am Sonntagabend (17.08.2025) versuchte der rumänische Staatsangehörige über den Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein einzureisen. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass die zuständige Behörde bereits im Jahr 2020 ein ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:03

    BPOLI-WEIL: Fünffach Gesuchter wird an der Schweizer Grenze festgenommen

    Weil am Rhein (ots) - Ein mit fünf Haftbefehlen gesuchter Mann, konnte bei der Ausreise aus Deutschland festgenommen werden. Er verbüßt nun eine mehrmonatige Freiheitsstrafe. Der georgische Staatsangehörige reiste am Donnerstagabend (14.08.2025) über den Autobahngrenzübergang Weil am Rhein aus, als er in die Kontrolle von Einsatzkräften der Bundeszollverwaltung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren