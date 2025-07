POL-PDKL: Wutanfall führt zu Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) - Zwei Busse sind sich am Mittwochnachmittag in der Pariser Straße sozusagen zu nahe gekommen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Weil einer der Beteiligten einfach weiterfuhr, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge "erwischte" ein Reisebus in Höhe der Haltestelle Bahnheim im Vorbeifahren einen Linienbus. Die Folge: Am ...

