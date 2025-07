POL-PDKL: Wer hat das Gerangel beobachtet?

Kaiserslautern (ots) - Ladendiebe haben am Mittwoch die Polizeiinspektion 2 auf Trab gehalten. Im Tagesverlauf gingen mehrere Anzeigen aus verschiedenen Geschäften ein. Unter anderem fielen am Vormittag zwei Männer in einem Modemarkt in der Fackelstraße auf. Der Hausdetektiv beobachtete zunächst einen der beiden Langfinger dabei, wie er mit mehreren Kleidungsstücken in der Hand das Geschäft verließ, ohne die Waren ...

mehr