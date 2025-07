Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendiebe werden erwischt

Kaiserslautern (ots)

Ladendiebe haben am Mittwoch die Polizeiinspektion 2 auf Trab gehalten. Im Tagesverlauf gingen mehrere Anzeigen aus verschiedenen Geschäften ein.

Unter anderem fielen am Vormittag zwei Männer in einem Modemarkt in der Fackelstraße auf. Der Hausdetektiv beobachtete zunächst einen der beiden Langfinger dabei, wie er mit mehreren Kleidungsstücken in der Hand das Geschäft verließ, ohne die Waren bezahlt zu haben. Der Mitarbeiter folgte dem Unbekannten und konnte sehen, wie er sich mit einem zweiten Mann traf, der ebenfalls Kleidungsstücke in der Hand hielt. Zusammen liefen die Tatverdächtigen zu einem Fahrzeug, in dessen Innenraum schließlich weitere Klamotten des Modemarktes festgestellt werden konnten, die allesamt an der Kasse vorbeigeschmuggelt worden waren. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die alarmierte Polizeistreife nahm die Personalien der beiden 31 und 47 Jahre alten Männer auf. Das Duo machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Ebenfalls zwei Männer wurden am Nachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße beim Stehlen erwischt. Sie hatten diverse Produkte eingesteckt, bezahlten an der Kasse aber nur einen Teil davon. Als der Hausdetektiv die Diebe ansprach, übergaben sie ihm die nicht bezahlten Süßwaren und Vitaminkapseln - was aber auch nur ein Teil der Sachen war, die von den Männern mitgenommen wurden.

Weil sich das Duo sehr aggressiv verhielt, wich der Sicherheitsmitarbeiter zurück und ließ die Männer ziehen. Die verständigte Polizeistreife konnte die beiden wenig später am Opelkreisel einer Kontrolle unterziehen. Das weitere Diebesgut hatten sie aber nicht mehr bei sich. Gegen die beiden 38 und 41 Jahre alten Männer wird nun ebenfalls strafrechtlich ermittelt.

Auf ein diebisches Trio wurden Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Pariser Straße in der Mittagszeit aufmerksam. Die beiden Frauen und ein Mann wurden dabei gesehen, wie sie diverse Artikel in einem mitgebrachten Rucksack und einer Handtasche verstauten. Nachdem sie an der Kasse aber nur einige Waren aufs Band legten, die sie im Einkaufswagen deponiert hatten, wurden sie vom Personal angesprochen und gestoppt. Alle drei müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Zudem mussten sie vor Ort die vom Markt festgelegte Vertragsstrafe bezahlen und erhielten ein unbefristetes Hausverbot für die Filiale. |cri

