POL-PDKL: Kollision zwischen zwei Bussen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Busse sind sich am Mittwochnachmittag in der Pariser Straße sozusagen zu nahe gekommen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Weil einer der Beteiligten einfach weiterfuhr, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge "erwischte" ein Reisebus in Höhe der Haltestelle Bahnheim im Vorbeifahren einen Linienbus. Die Folge: Am Reisebus riss der Außenspiegel auf der Beifahrerseite ab. Der Linienbus wurde am Heck eingedellt. Geschätzter Sachschaden: mehrere tausend Euro.

Dank eines Zeugenhinweises konnte der Reisebus wenig später in der Barbarossastraße in Höhe eines Hotels festgestellt werden. Die Schäden am Fahrzeug passten zu den geschilderten Unfallabläufen, und der abgerissene Außenspiegel stammte eindeutig von dem Reisebus. Auf den 43-jährigen Fahrer kommt deshalb nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht zu.

Weil sich der Reisebus in einem allgemein schlechten Zustand befand, wurden für die Überprüfung des Fahrzeugs die Experten der Autobahnpolizei hinzugezogen. Nachdem der fehlende Spiegel ersetzt und die gesprungene Seitenscheibe gesichert wurde, durfte der Bus seine Fahrt fortsetzen. |cri

