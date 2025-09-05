Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Bankkarte gestohlen und Geld abgehoben - Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht aktuell mit Fotos nach einem tatverdächtigen Mann. Ein Senior aus Dorsten hob in einer Bank an der Freiheitsstraße Geld ab. Als er kurz darauf Kontoauszüge ziehen wollte, war seine Karte nicht mehr da. Eine Videoüberwachung zeigt einen Mann, der im Verdacht steht, die Karte gestohlen und dann unmittelbar nach dem Senior mehrfach Geld abgehoben zu haben.

Die Fotos und weitere Infos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/179558

Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell