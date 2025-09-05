Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Datteln/ Marl/ Haltern am See: Polizei kontrolliert Rad- und E-Scooter-Fahrende

Recklinghausen (ots)

In mehreren Städten hat die Polizei Recklinghausen gestern verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei waren vor allem Rad-, Pedelec- und E-Scooter-Fahrende im Fokus. Ziel des Aktionstages: Die Sicherheit für besonders ungeschützte Verkehrsteilnehmende zu steigern.

Daher überprüften Polizistinnen und Polizisten zahlreiche Rad und Pedelec-Fahrende und machten sie auf technische Mängel und Fehlverhalten aufmerksam. 43 von ihnen mussten ein Verwarngeld begleichen, fünf Verkehrsteilnehmenden erwartet ein Bußgeldverfahren.

Insgesamt wurden 85 E-Scooter Fahrende angehalten und kontrolliert. Etwa ein Drittel musste Verwarngelder bezahlen. Aufgrund technischer Mängel am Roller untersagte die Polizei drei Personen die Weiterfahrt. Weiterhin wurden drei Strafverfahren eingeleitet. In zwei Städten hielten die Polizistinnen und Polizisten Kinder auf E-Scootern an: In Haltern am See war ein 11-Jähriges Mädchen alleine auf dem E-Scooter unterwegs. Der Roller war nicht versichert - ein Strafverfahren gegen den Halter wurde eingeleitet. In Marl an der Hagenstraße waren zwei 12-Jährige gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Eine 13-Jährige fuhr mit einem E-Scooter auf der Lasallestraße in Marl. Die Polizei führte ausführliche Gespräche mit den Kindern und ihren Eltern, um sie über die Gefahren im Straßenverkehr aufzuklären. Denn: Das Mindestalter für die Nutzung eines E-Scooters liegt bei 14 Jahren. Außerdem ist pro Roller nur eine Person erlaubt. Die Fahrzeuge sind vom Gewicht und von der Balance her nicht für mehrere Personen ausgelegt.

Daneben führten die Beamtinnen und Beamten auch Geschwindigkeitsmessungen durch - dabei waren 127 Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs. Die Polizei ahndete 100 Verstöße mit einem Verwarngeld und musste 27 Bußgeldverfahren einleiten.

Negativ aufgefallen ist vor allem ein Autofahrer: Einem Motorradfahrer der Polizei fiel auf der Salentinstraße in Recklinghausen ein hochmotorisiertes Auto auf, das mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel auf der Hochstraße davonfuhr. In einem Hinterhof stieg der 28-Jährige Autofahrer aus Recklinghausen kurze Zeit später zusammen mit seiner Beifahrerin aus dem Auto und wollte offenbar flüchten. Der Motorrad - Polizist konnte sie stellen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann ohne Führerschein unterwegs war. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Bei ihm konnten ein verbotenes Springmesser und Betäubungsmittel aufgefunden werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, die Polizei stellte die Beweismittel sicher.

