Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Vermisstes 12-jähriges Mädchen - Fahndung mit Foto
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen. Die 12-Jährige wird seit den Freitag Abendstunden vermisst. Die umfangreichen Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Ein Foto der Vermissten und weitere Informationen sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:
https://polizei.nrw/fahndung/179650
Wer die Vermisste sieht oder Angaben machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.
