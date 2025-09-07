Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vermisstes 12-jähriges Mädchen - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen. Die 12-Jährige wird seit den Freitag Abendstunden vermisst. Die umfangreichen Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Ein Foto der Vermissten und weitere Informationen sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/179650

Wer die Vermisste sieht oder Angaben machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell