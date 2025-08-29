PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zahlreiche Firmen-Bullis angegangen und Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag (27./28.08.2025) gingen unbekannte Diebe eine Vielzahl von Firmen-Fahrzeuge im Bereich Lage an, um vorwiegend Werkzeug zu stehlen.

Im Mühlenbrinkweg wurde die Scheibe eines Renault Master eingeschlagen. Aus dem Bulli, der vor einer Firmen-Lagerhalle parkte, wurden mehrere Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro gestohlen.

In der Triftenstraße war ein Firmenhof das Ziel der Diebe. Bei einem Fiat Ducato und vier Nissan NV400 brachen sie Türen auf, um Werkzeuge und Maschinen im Wert von etwa 12.000 Euro zu entwenden. Auch in einen weiteren VW Transporter stiegen sie über eine aufgebrochene Tür ein, hier machten sie jedoch keine Beute.

In der Lortzingstraße zerstörten die Unbekannten eine Scheibe eines abgestellten Fiat Ducato, stahlen aber nichts.

In der Thusneldastraße knackten sie vermutlich das Schloss eines Fiat Ducato, um sich mit Gartenarbeitsgeräten im Wert von geschätzten 1.200 Euro aus dem Staub zu machen.

Weiteres Werkzeug im Wert von etwa 1.500 Euro stahlen sie aus einem geparkten Mercedes Sprinter in der Akazienstraße, in den sie über eine beschädigte Scheibe einstiegen.

Auch in der Brahmsstraße verschafften sich Diebe über ein zerstörtes Fenster Zutritt in einen VW Transporter. Hier gehörte etwas Bargeld zu ihrem Diebesgut.

Zeugenhinweise zu den genannten Vorfällen erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe

