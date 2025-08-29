PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbrecher scheitern an Tür.

Lippe (ots)

Im Louis-Uekermann-Weg versuchten bislang Unbekannte im Zeitraum 21. - 28.08.2025 in die Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes einzubrechen, indem sie an einer Tür hebelten. Sie schafften es jedoch nicht ins Gebäude zu gelangen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

