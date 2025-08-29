Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Mann sorgt für Ärger in Bus und leistet Widerstand bei polizeilichen Maßnahmen.

Lippe (ots)

Bei einem Polizeieinsatz im Bereich Detmolder Straße/Ulmenstraße am Donnerstagnachmittag (28.08.2025) leistete ein Mann aus Oerlinghausen Widerstand gegen Polizeibeamte. Der 45-Jährige betrat gegen 16 Uhr einen Bus ohne Fahrschein. Als der Busfahrer ihn deshalb ansprach, wurde der Mann ausfallend und beleidigte ihn. Erst als der Busfahrer die Polizei um Hilfe rief, verließ der Fahrgast den Bus. Bei der anschließenden Kontrolle weigerte sich der 45-Jährige seine Personalien herauszugeben und zeigte sich unkooperativ sowie verbal aggressiv. Er versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen und zu Fuß zu flüchten. Die Einsatzkräfte überwältigten ihn, um ihn an der Flucht zu hindern. Der Oerlinghauser leistete massiven Widerstand, er selbst und ein 33-jähriger Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Der Polizist verblieb dienstfähig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige entlassen.

