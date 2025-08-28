Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. In Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.08.2025) kam ein 63-jähriger VW-Crafter-Fahrer, der auf der Herforder Straße in Richtung Lemgo unterwegs war, gegen 15:10 Uhr vermutlich aufgrund körperlicher Mängel von seiner Fahrspur ab. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Lkw eines 43-Jährigen. Der VW-Fahrer aus Bad Pyrmont wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ins Klinikum. Sein Führerschein wurde aufgrund des Verdachtes einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge körperlicher Mängel sichergestellt. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 27 000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell