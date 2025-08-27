Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Kontrollen zum Schulstart: Viele Autofahrer an Schulen zu schnell unterwegs.

Lippe (ots)

Passend zum Schulstart hat die lippische Verkehrspolizei am Mittwoch (27.08.2025) zahlreiche Schulwege kontrolliert, damit alle lippischen Schülerinnen und Schüler sicher in ihre Schule und wieder nach Hause kommen.

Leider musste nach Schulschluss eine traurige Bilanz gezogen werden: Insgesamt 122 Temposünder wurden allein am ersten Tag im neuen Schuljahr vor Schulen in Lippe festgestellt. Zu denjenigen, die zu schnell unterwegs waren, zählten auch mehrere Eltern-Taxis und sogar eine Lehrerin.

Allein an der Grundschule Wasserfuhr in Bad Salzuflen blitzte es heute 97-mal. In Detmold-Klüt wurden an einer Ampel, die viele Kinder für den Schulweg nutzen, fünf Rotlichtverstöße geahndet. Zwei Autofahrer waren während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt und müssen nun ebenfalls mit einem Bußgeld und Punkt in Flensburg rechnen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer: Bitte fahren Sie aktuell rund um Schulen besonders aufmerksam und vorsichtig und halten Sie sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen. Viele Kinder sind noch ganz neu selbstständig auf unseren Straßen unterwegs und nehmen den Verkehr anders war. Rechnen Sie mit unbedachtem Verhalten und nehmen Sie viel Rücksicht auf Kinder im Straßenverkehr.

Die Polizei Lippe ist auch in den nächsten Tagen rund um Schulen verstärkt im Einsatz und behält den sicheren Schulweg aufmerksam im Blick!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell