VS-Schwenningen (ots) - Mit etwa 2,5 Promille hat ein 48-Jähriger am Donnerstag auf der Gellertstraße zwei Autos gerammt. Gegen 2:30 Uhr verlor der Opel-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und stieß, je gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW und einen Dacia. So entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro und der Opel musste abgeschleppt werden. ...

