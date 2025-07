Radolfzell am Bodensee (ots) - Am Kreisverkehr auf der Böhringer Straße hat es am Mittwoch, gegen 8 Uhr einen Zusammenstoß zwischen einer Rad- und einer Autofahrerin gegeben. An der Fußgängerfurt des Kreisverkehrs querte die 47-jährige Radlerin die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. So übersah sie eine 18-jährige Peugeot-Fahrerin die den ...

