POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Paletten brennen.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.08.2025) wurde die Polizei zu einem Brand in der Alleestraße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache ging dort kurz nach 15 Uhr ein Stapel Europaletten in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Neben den Paletten wurden auch ein Zaun und eine Hecke vom Feuer beschädigt. Zwei Zeugen, die versucht hatten, das Feuer zu löschen, wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt.

Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise zur Brandursache geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 1, Telefon 05231 6090.

