PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. 56-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit Montag (25.08.2025) wird eine 56-jährige Frau aus Bad Salzuflen vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 8.15 Uhr in Lockhausen gesehen. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Es könnte sein, dass sich die Frau mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt.

Die 56-Jährige wird wie folgt beschrieben: 1,60 - 1,65 m groß, braun-blondes Haar, weiß/blau gestreiftes Oberteil, blaue Jeansjacke und Jeanshose, weiße Schuhe, kippt manchmal mit dem Oberkörper nach vorn und zurück. Ein Foto der Frau finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/178605

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 10:09

    POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Radfahrerin durchschlägt Autoscheibe bei Sturz.

    Lippe (ots) - In der Straße Am Krugplatz kam es am Montagvormittag (25.08.2025) gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 41-Jährige aus Detmold war zuvor mit ihrem E-Bike von der Paderborner Straße in die Straße eingebogen und fuhr in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit in einen ordnungsgemäß geparkten Ford S-Max. Die ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:09

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Bad Meinberg. Zwei Einbrüche in Gaststätten.

    Lippe (ots) - Einbrecher nutzten in der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25.08.2025) in zwei Fällen auf Kipp stehende Fenster, um in Gaststätten einzubrechen. In der Straße Allee machten die unbekannten Täter jedoch keine Beute. In der Parkstraße, wo die Tat auf Montag (25.08.2025) gegen kurz nach Mitternacht eingegrenzt werden kann, wurden nach ersten ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:06

    POL-LIP: Lage. Einbruch in Kiosk.

    Lippe (ots) - In der Bergstraße hebelten bislang Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagnachmittag (23. - 25.08.2025) die Tür eines Kiosks auf, um sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum zu verschaffen. Es wurden Zigaretten und E-Zigaretten im 4-stelligen Wert gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren