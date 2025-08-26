Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. 56-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit Montag (25.08.2025) wird eine 56-jährige Frau aus Bad Salzuflen vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 8.15 Uhr in Lockhausen gesehen. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Es könnte sein, dass sich die Frau mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt.

Die 56-Jährige wird wie folgt beschrieben: 1,60 - 1,65 m groß, braun-blondes Haar, weiß/blau gestreiftes Oberteil, blaue Jeansjacke und Jeanshose, weiße Schuhe, kippt manchmal mit dem Oberkörper nach vorn und zurück. Ein Foto der Frau finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/178605

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

