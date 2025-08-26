Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Radfahrerin durchschlägt Autoscheibe bei Sturz.

Lippe (ots)

In der Straße Am Krugplatz kam es am Montagvormittag (25.08.2025) gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 41-Jährige aus Detmold war zuvor mit ihrem E-Bike von der Paderborner Straße in die Straße eingebogen und fuhr in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit in einen ordnungsgemäß geparkten Ford S-Max. Die Frau durchschlug mit ihrem Kopf, auf dem sie glücklicherweise einen Helm trug, die Heckscheibe des Wagens. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Klinikum.

Die Polizei appelliert an alle, die mit dem Rad unterwegs sind: Die Nutzung eines Fahrradhelmes ist ein wichtiger Bestandteil der Fahrradsicherheit, da er nachweislich Leben retten und die Schwere von Verletzungen im Falle eines Unfalls erheblich reduzieren kann. Die klare Empfehlung einen Helm zu tragen, gilt auch für alle, die mit einem E-Scooter fahren.

