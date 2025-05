Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (22.05.2025), zwischen 13:30 Uhr und 14 Uhr, wurde die Handtasche einer 90-Jährigen gestohlen. Die Seniorin war zu dieser Zeit in einem Lebensmitteldiscounter in der Ludwigstraße (Nähe Wredestraße) einkaufen und hatte ihre Handtasche am Einkaufswagen gelassen. In der Handtasche befanden sich u.a. der Geldbeutel mit Bargeld und mehreren Dokumenten sowie Karten.

Haben Sie am Donnerstag verdächtige Personen im Discounter in der Ludwigstraße beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell