POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jähriger vermisst.
Lippe (ots)
Seit Montagabend (25.08.2025) gegen 21.50 Uhr wird ein 13-Jähriger aus einer Jugendunterkunft in Detmold vermisst. Aufgrund des jungen Alters kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.
Der Jugendliche ist etwa 1,68 m groß, schlank, hat kurz rasierte dunkelblonde Haare und trägt eine Sporthose (Camouflage-Optik), eine dunkle Bomberjacke und schwarze Stiefel mit weißen Schnürsenkeln. Ein Foto von ihm finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/178609
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6 oder auch jede andere Polizeidienststelle.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell