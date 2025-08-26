Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Seit Montagabend (25.08.2025) gegen 21.50 Uhr wird ein 13-Jähriger aus einer Jugendunterkunft in Detmold vermisst. Aufgrund des jungen Alters kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Der Jugendliche ist etwa 1,68 m groß, schlank, hat kurz rasierte dunkelblonde Haare und trägt eine Sporthose (Camouflage-Optik), eine dunkle Bomberjacke und schwarze Stiefel mit weißen Schnürsenkeln. Ein Foto von ihm finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/178609

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell