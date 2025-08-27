PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Augustdorf. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend (24. - 26-08.2025) versuchten Unbekannte in ein Haus im Kirchweg einzubrechen. An zwei Türen fanden sich Spuren des versuchten Einbruchs. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

