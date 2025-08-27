POL-LIP: Augustdorf. Versuchter Einbruch.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend (24. - 26-08.2025) versuchten Unbekannte in ein Haus im Kirchweg einzubrechen. An zwei Türen fanden sich Spuren des versuchten Einbruchs. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
