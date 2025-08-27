POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jähriger wohlauf.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (26.08.2025) wurde die Polizei zu einem Brand in der Alleestraße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache ging dort kurz nach 15 Uhr ein Stapel Europaletten in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Neben den Paletten wurden auch ein Zaun und eine Hecke vom Feuer beschädigt. Zwei Zeugen, die versucht hatten, das Feuer zu löschen, wurden durch Rauchgasintoxikation leicht ...

mehr