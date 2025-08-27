POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jähriger wohlauf.
Lippe (ots)
Der seit Montag vermisste 13-Jährige konnte heute Mittag wohlbehalten in Detmold angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten des Jungens.
