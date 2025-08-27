PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jähriger wohlauf.

Lippe (ots)

Der seit Montag vermisste 13-Jährige konnte heute Mittag wohlbehalten in Detmold angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten des Jungens.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

