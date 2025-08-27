PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Vermisste Frau wohlbehalten angetroffen

Lippe (ots)

Die seit dem 25.08.2025 vermisste Frau aus Bad Salzflen konnte am Mittwochmittag (27.08.2025) im Bereich Herford wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 56-Jährigen wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Bevölkerung und Medien für die Unterstützung bei der Suche nach ihr und bittet darum, veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten der Dame zu löschen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

