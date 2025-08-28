POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Schalttafel gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte brachen zwischen Sonntagmittag und Mittwochmittag (24. - 27.08.2025) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Krugplatz ein. Sie beschädigten einen Sicherungskasten und stahlen die Schalttafel. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
