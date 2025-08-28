PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Schalttafel gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen zwischen Sonntagmittag und Mittwochmittag (24. - 27.08.2025) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Krugplatz ein. Sie beschädigten einen Sicherungskasten und stahlen die Schalttafel. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 28.08.2025 – 11:20

    POL-LIP: Lemgo-Lieme. In Gegenverkehr geraten.

    Lippe (ots) - Am Mittwochnachmittag (27.08.2025) kam ein 63-jähriger VW-Crafter-Fahrer, der auf der Herforder Straße in Richtung Lemgo unterwegs war, gegen 15:10 Uhr vermutlich aufgrund körperlicher Mängel von seiner Fahrspur ab. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Lkw eines 43-Jährigen. Der VW-Fahrer aus Bad Pyrmont wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 19:18

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Vermisste Frau wohlbehalten angetroffen

    Lippe (ots) - Die seit dem 25.08.2025 vermisste Frau aus Bad Salzflen konnte am Mittwochmittag (27.08.2025) im Bereich Herford wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 56-Jährigen wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Bevölkerung und Medien für die Unterstützung bei der Suche nach ihr und bittet darum, veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten der Dame zu ...

    mehr
