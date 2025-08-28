POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Schalttafel gestohlen.

Lippe (ots) - Am Mittwochnachmittag (27.08.2025) kam ein 63-jähriger VW-Crafter-Fahrer, der auf der Herforder Straße in Richtung Lemgo unterwegs war, gegen 15:10 Uhr vermutlich aufgrund körperlicher Mängel von seiner Fahrspur ab. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Lkw eines 43-Jährigen. Der VW-Fahrer aus Bad Pyrmont wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ...

