POL-RE: Bottrop: Einbrüche in Kita und Jugendtreff - Polizei hofft auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Auf der Töpferstraße wurde am Wochenende in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Mindestens ein unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf, um sich Zugang zum Inneren zu verschaffen. Im Personalraum wurden zwei Schränke geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Durch den Einbruch wurde am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, Alarm ausgelöst.

Auf der Hackfurthstraße wurde am Wochenende außerdem bei einem Kinder- und Jugendtreff eingebrochen. Dort wurde eine Tür aufgehebelt, um herein zu kommen. Im Gebäude selbst wurden außerdem zwei weitere Türen aufgebrochen, um sich Zugang zum Büro zu verschaffen. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Zum Diebesgut liegen keine Angaben vor. Der Einbruch wurde am Sonntagvormittag bemerkt, die Tat selbst kann auch in der Nacht zuvor passiert sein.

Die Polizei sucht für beide Fälle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen. Mögliche Zusammenhänge der Taten werden geprüft.

