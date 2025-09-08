PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Verletzte bei Streit in Wohnung

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Die Polizei wurde am späten Samstagabend, gegen 22.15 Uhr, zu einem Einsatz an die Straße Talaue in Dorsten gerufen. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses konnten zwei verletzte Personen angetroffen werden, eine 23-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden in Streit geraten, wodurch auch beide Verletzungen davongetragen haben. Auch ein Messer soll eingesetzt worden sein.

Der junge Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr konnte anfangs nicht ausgeschlossen werden. Mittlerweile ist sein Gesundheitszustand stabil. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen, sie wurde vorläufig festgenommen und am 08.09. (Montag) aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Bei der Polizei wurde eine Mordkommission eingesetzt. Nach vorliegenden Informationen ist von einer Beziehungstat auszugehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: EKHK Schürmann

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Staatsanwältin Dr. Hüppe

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

