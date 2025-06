Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Holztor von Grundstückszufahrt demontiert und entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein fest verbautes Holztor einer Grundstückszufahrt in der Straße "Am Wienbarg" in der Gemeinde Dötlingen wurde in der Zeit vom 20. Juni 2025, 23:00 Uhr, bis zum 21. Juni 2025, 10:00 Uhr, entwendet.

Unbekannte Täter demontierten das weiße Holztor und transportierten es anschließend auf unbekannte Weise vom Tatort ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die in der betroffenen Nacht Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431/9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell